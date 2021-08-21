На Алтае разработали метод диагностики заболеваний легких с помощью нейросети

БАРНАУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Метод диагностики на основе нейросети, с помощью которого смогут диагностировать рак легких, туберкулез и пневмонию без оперативного вмешательства и дорогостоящего оборудования, разработали в Алтайском крае. Об этом рассказал в субботу ТАСС разработчик, профессор кафедры "Технология машиностроения" Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Сергей Леонов.

"Мы сотрудничаем с профессором Алтайского государственного медицинского университета, который в течение 10 лет занимается шаровидными образованиями легких. Цель нашей разработки - дифференциальная диагностика шаровидных образований легких. Ученые медицинского университета на снимках определяют нужную им область, оцифровывают и отправляют нам. При помощи нейросети на основании выделенных точек на изображении, которые имеют разную плотность при разных заболеваниях, в программе определятся, какое это именно заболевание и с какой вероятностью оно диагностировано у пациента", - сказал Леонов.

По его словам, ранее у него самого диагностировали опухоль в легких, но для того, чтобы убедиться, что она доброкачественная и не опасна для здоровья, ученого пришлось прооперировать. С помощью разработанной им методики для других пациентов этого можно избежать. Сейчас диагностика образований осуществляется с помощью пунктирования и компьютерной томографии, что является не только дорогостоящим, но и не безопасным для здоровья процессом.

"Такие методы, как пунктирование и бронхоскопия, не безобидны: если мы разрушили опухоль, то есть вероятность, что клетки могут пойти дальше по организму. Для позитронно-эмиссионной, компьютерной томографии нужны радиоизотопы, они не сразу распадаются в организме. Мы же предлагаем делать диагностику дешевле. <…> Туберкулез и онкология на снимках выглядят одинаково, а наша методика позволяет определить конкретное заболевание с вероятностью от 75 до 80%. <…> Этот подход можно распространить и на другие заболевания - к примеру, сейчас ко мне обратились урологи, которые хотят с помощью такой методики смотреть и образования в своей области", - пояснил собеседник агентства.

Перед учеными стоит задача расширить базу рентген-снимков для нейросети. Распространить программу они планируют бесплатно в медицинских учреждениях Алтайского края - в частности, в краевом онкологическом диспансере.