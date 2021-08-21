На Кубани простились с погибшими в Турции членами экипажа российского Бе-200ЧС

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Прощание с четырьмя погибшими на юго-востоке Турции членами экипажа российского пожарного самолета Бе-200ЧС состоялось в Ейске в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ейского района.

Что известно о крушении российского самолета-амфибии в Турции

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился 14 августа на юго-востоке Турции. На борту находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Все они погибли.

"На плацу 859 центра боевого применения и переучивания летного состава состоялось прощание с четырьмя погибшими на территории Турции членами экипажа Бе-200: полковником Евгением Викторовичем Кузнецовым, старшим сержантом Юрием Вадимовичем Чубаровым, подполковником Владиславом Николаевичем Беркутовым, подполковником Вадимом Александровичем Карасевым. Глава Ейского района Виктор Ляхов выразил соболезнования родным и близким погибших", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что полковника Кузнецова и старшего сержанта Чубарова похоронили на городском кладбище в Ейске, подполковник Карасев будет похоронен в Армавире, подполковник Беркутов - в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что трое из находившихся на борту самолета-амфибии Бе-200 были жителями Краснодарского края: полковник Евгений Кузнецов, подполковник Вадим Карасев, старший сержант Юрий Чубаров. Также сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества пятерых военнослужащих, погибших в субботу в Турции при крушении самолета Бе-200.