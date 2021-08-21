СМИ: приплывший в Японию россиянин якобы намерен просить об убежище в третьей стране

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Приплывший с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии гражданин РФ якобы намерен обратиться к властям третьей страны с прошением о предоставлении убежища. Об этом в субботу сообщил телеканал Nippon TV со ссылкой на сотрудников японской полиции.

Ранее агентство Kyodo проинформировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Сведений о том, как именно россиянин смог добраться до территории Японии, не приводится. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.

В посольстве России в Японии заявили, что диппредставительство находится в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств.