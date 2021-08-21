В Киеве тысячи прихожан УПЦ требуют от патриарха Варфоломея не раскалывать православие

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч прихожан Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ) в субботу устроили митинг возле здания Верховной рады, где ожидается встреча председателя парламента Дмитрия Разумкова и патриарха Константинопольского Варфоломея. Собравшиеся в правительственном квартале Киева требуют от церковного главы отказаться от политики раскола православия и поддержки неканонической церкви на Украине.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, полиция отбирает плакаты с обращениями к патриарху Варфоломею. Однако несколько из них с надписью "Варфоломей, мы тебя не звали!" верующим удалось пронести. Как утверждают прихожане, они намерены передать патриарху документ со своими требованиями.

Патриарх Варфоломей прибыл в Киев накануне вечером. Он уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провести службу в Михайловском соборе. При этом патриарх Константинопольский контакты с канонической Украинской православной церковью игнорирует.

Ранее УПЦ выступила против приезда Варфоломея. В церкви заявили, что это усугубит раскол на Украине. Константинопольский патриарх, поддерживает в стране Православную церковь Украины, созданную в 2018 году из двух неканонических религиозных организаций. После создания ПЦУ на Украине с новой силой начались столкновения на религиозной почве: происходят нападения на прихожан и священнослужителей, храмы УПЦ насильно переводят под юрисдикцию ПЦУ.