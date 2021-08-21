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Военные досрочно завершили строительство семи мостов в Тульской области

Круглогодичное транспортное сообщение появилось в 16 населенных пунктах, где проживают 4 тыс. человек

ВЕНЕВ /Тульская область/, 21 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков 21 августа открыл семь мостов в Тульской области, которые возвели военнослужащие Западного военного округа, сообщили журналистам в Минобороны России. В церемонии также принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"В населенных пунктах Белевского, Богородицкого, Веневского, Плавского, Чернского и Щекинского районов Тульской области силами двух батальонов 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в рамках тактико-специального учения с использованием табельных средств дорожных войск и расходных материалов, поставленных правительством Тульской области, досрочно возведены пять автодорожных и два пешеходных моста общей протяженностью более 250 погонных метров", - сообщили в Минобороны. Там уточнили, что работы выполнили по решению министра обороны России Сергея Шойгу после обращения Дюмина по вопросу оказания помощи в восстановлении аварийных мостов.

В результате проведенных специалистами МТО военного ведомства работ обеспечили круглогодичное транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами Тульской области в 16 населенных пунктах, где проживают более 4 тыс. человек, добавили в Минобороны.

"Со значительным опережением графика строительства - с 5 июня по 20 июля - личным составом 462-го отдельного мостового батальона и 299-го отдельного дорожно-комендантского батальона с честью сдан экзамен на профессиональную выучку и мастерство," - отметил в ходе церемонии Булгаков.

Всего, по его словам, с 2018 года в Тульской области воинские подразделения МТО возвели 26 мостов общей протяженностью 1 250 погонных метров, что обеспечило транспортное сообщение между социально значимыми объектами и районами области в 56 населенных пунктах, где проживают почти 25 тыс. человек.

Как отметил в свою очередь Дюмин, "эти мосты имеют огромное значение для жителей близлежащих населенных пунктов, они также значительно уменьшат время прибытия скорой помощи, пожарной охраны и других служб". "Мы рассчитываем, что в ближайшие годы сотрудничество с министерством обороны, в том числе и в наведении мостов, будет продолжено", - добавил губернатор.

На торжественной церемонии Булгаков и Дюмин дали старт движению по мостовому переходу, по которому прошла колонна специальной техники в количестве 20 единиц. В заключительной части церемонии генерал армии вручил награды и ценные подарки личному составу, отличившемуся при строительстве.

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