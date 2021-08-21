Мурманская область планирует привлекать до 1 млн туристов в год

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 21 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены увеличить турпоток до 1 млн человек в год в ближайшие несколько лет, проводя как минимум одно мероприятие для туристов в неделю. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Андрей Чибис на сессии "Туризм на арктических территориях на примере Мурманской области" в рамках шестого Арктического фестиваля "Териберка".

"Турпоток в Арктику на сегодня составляет более 1 млн туристов в год, Мурманская область принимает треть этого потока туристов. Учитывая национальные цели увеличить турпоток в четыре раза, мы планируем принять около 1 млн туристов только на Кольский полуостров как за счет российских туристов, так и со стороны иностранных гостей после открытия границ. Это уже не просто планы, а проекты в действии. Помимо красоты природы и вкусной кухни, нужны еще и впечатления. Наша задача - сделать так, чтобы каждые выходные было какое-то событие. 51 событие в год. Это наша цель, чтобы сюда постоянно был поток туристов", - сказал Чибис.

Востребованность туризма в Мурманской области отметили и федеральные спикеры, которые подключились к сессии посредством онлайн-связи. "Мурманская область обладает всеми возможностями, которые позволяют развивать туризм разных направлений. Арктика - особое пространство для впечатлений с невероятной по красоте природой, с самобытной культурой коренных народов <...>. Все это гораздо ближе, чем людям может показаться", - сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в приветственном слове к участникам сессии.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что для того, чтобы справиться с будущим потоком туристов необходимо развивать инфраструктуру на территории Кольского полуострова и рассказал о точках роста туристического потенциала в регионе и масштабных проектах по развитию инфраструктуры. Это туристско-рекреационный кластер "Хибины" в Кировске и Апатитах, старинное село на берегу Баренцева моря Териберка, ставшее популярным после триумфа фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева.

"Появляются крупные сетевые инвесторы. Это очень хороший сигнал, когда крупные сети заходят в Териберку. Умирающий прибрежный поселок, который раньше зарабатывал только на рыбном промысле, стал меккой для туристов и кейсом, как сделать туристическую точку притяжения из маленького поселка в Мурманской области", - отметил Чибис.

Одних из важнейших проектов для Мурманской области - реновация портовой территории бывшего судоремонтного завода в Мурманске. Стратегией развития предусмотрено создание на территории порта крытого тематического парка, самого масштабного в России музея Арктики, конгресс-центра для проведения федеральных и международных мероприятий с апартаментами для туристов, офисными помещениями, магазинами, фуд-кортом, кафе и ресторанами с арктической кухней и многим другим. Проект получил название "Новый Мурманск" с объемом инвестиций около 16 млрд рублей.

О фестивале "Териберка"

Фестиваль "Териберка" стал визитной карточкой региона, ежегодно принимая около 5 тыс. участников и туристов. Он проводится в Мурманской области с 2014 года, в 2020 году из-за пандемии не проводился. В 2021 году фестиваль включили в план председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

Село Териберка с населением около 1 тыс. человек, расположенное в 120 км от Мурманска на берегу Северного Ледовитого океана, стало известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В последние годы это популярное туристическое место, куда едут любители охоты, рыбалки, морских прогулок, дайвинга, сноуборда, кайтсерфинга и обычные путешественники, чтобы увидеть северное сияние, кладбище кораблей, ледовые поля и заснеженные океанские пляжи. Ежегодно село посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцев.