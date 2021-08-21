РЭО порекомендовал не разогревать в микроволновке еду в пластиковой упаковке

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) призывает россиян отказаться от пластиковой упаковки при разогревании еды в микроволновке. Большинство видов пластика опасно для здоровья при использовании с едой и нагревании, сообщили ТАСС в пресс-службе РЭО.

"Часто производители выбирают такой вид упаковки из-за дешевизны, но они не учитывают, что многие люди не знают о правилах использования такой упаковки. Обычно в нее помещают готовые обеды и продукты, которые необходимо разогревать. Самое простое - разогреть еду прямо в этой же упаковке, однако делать это не стоит. Мы советуем избегать разогревания еды в любой пластиковой упаковке, потому что нет уверенности, что люди каждый раз будут проверять маркировку, тем более что где-то она будет представлять собой пластик неизвестного происхождения, будет непонятно, допустимо ли его греть", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в РЭО, потенциальную угрозу для жизни несут такие типы пластика, как полистирол и вспененный полистирол. Из полистирола делают одноразовую посуду, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Из вспененного полистирола - лотки, подложки, боксы. Оба пластика очень токсичны и вредны при разложении, из полимеров выделяются канцерогенные вещества (стирол). Поэтому нагревать такие предметы категорически нельзя.

"Еда в микроволновке может нагреваться до 100 градусов. При этом уже при 60 градусах ПЭТ начнет размягчаться и терять форму. ПВХ, который выделяет хлор, такая участь ждет при 65 70 градусах. В целом любой пластик желательно не нагревать выше 80 градусов. Также алюминиевую упаковку ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке. Здесь речь больше о пожарной безопасности, хотя и для здоровья использование такой посуды вредно. При нагревании этот материал выделяет ионы алюминия, которые накапливаются в организме и могут привести к тяжелым заболеваниям", - рассказали в компании.

В то же время полипропилен считается более термостойким материалом, чем тот же полиэтилен. Большинство многоразовой тары, сделанной из пропилена, допускается разогревать в микроволновке. Как правило, это ведерки и контейнеры разной формы и размеров.

"Чтобы вам было проще ориентироваться, то советуем обращать внимание на маркировку упаковки. Исходя из вышесказанного, разогревать можно пластиковую упаковку с маркировкой 5 (полипропилен). Нельзя разогревать [упаковку с маркировками]]1 (ПЭТ), 2 (полиэтилен), 3 (ПВХ), 4 (полиэтилен низкой плотности), 6 (полистирол) и 7 (прочий пластик)", - заключили в РЭО.