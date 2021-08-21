Две станции МЦД планируют открыть в Москве до конца года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Станции Аминьевская и Минская Московских центральных диаметров планируют открыть до конца года, с них можно будет пересесть на метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

"Сейчас у пассажиров Киевского направления ж/д есть только одна пересадка на метро - на загруженном Киевском вокзале. До конца года ситуация станет получше. Мы планируем открыть новые станции перспективного D4 - Аминьевская и Минская, с которых можно будет перейти на одноименные станции московского метро", - написал мэр.

Он отметил, что полностью четвертый диаметр рассчитывают запустить в конце 2023 - начале 2024 года. На нем будет сразу 18 пересадочных станций.

"МЦД-4 пройдет с запада на восток Москвы и соединит семь вокзалов. Мы прогнозируем, что это будет очень популярный диаметр, только внутри Москвы этим новым сквозным маршрутом ежегодно будут пользоваться около 30 млн человек", - уточнил мэр.