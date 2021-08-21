Югра в два раза увеличила расходы бюджета на борьбу с пандемией

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ до 2,3 млрд рублей увеличил объем средств, запланированный в 2021 году на борьбу с пандемией коронавируса, сообщили в субботу ТАСС в департаменте финансов Югры.

Ранее директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина сообщала агентству, что расходы ХМАО, связанные с пандемией коронавируса, в 2021 году составят более 1,1 млрд рублей, из них 325,3 млн рублей - средства федерального бюджета.

"По уточненным данным, расходы бюджета автономного округа на реализацию мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, в 2021 году планируются в объеме 2,322 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 831,8 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, увеличат расходы на выплаты врачам и работникам, оказывающим помощь жителям с коронавирусной инфекцией, приобретение лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского кислорода, выплаты в случае гибели или причинения вреда здоровью сотрудникам медорганизаций. Он уточнил, что расходы Югры, связанные с пандемией коронавируса, в первом полугодии 2021 года составили 716,8 млн рублей, в том числе 213,6 млн рублей из федерального бюджета.

Доходы бюджета ХМАО в 2021 году составят 226,2 млрд рублей, расходы - 275,9 млрд рублей, дефицит бюджета - 49,7 млрд рублей.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 20 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 68,8 тыс., выздоровели 65 тыс. человек, умерли 1 032 пациента.