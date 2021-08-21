Российский робот "поженил" свыше 30 пар в первый день фестиваля Geek Picnic

ТАСС, 21 августа. Робот от резидента "Сколково" "поженил" более 30 пар в рамках фестиваля науки и технологий Geek Picnic, который проходит на теплоходе, курсирующем по Москве-реке. Об этом рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"В Москве на научно-популярном фестивале Geek Picnic открылся неожиданный интерактивный элемент: человекоподобный робот Robo-C начал регистрировать браки для всех желающих. Более 30 пар поучаствовали в мероприятии. Человекоподобный Robo-C общается с людьми, отвечает на вопросы, зачитывает условия вступления в брак, а также уточняет, согласны ли жених и невеста на вступление в союз. В случае положительного ответа, робот поздравляет "молодоженов", - рассказал собеседник агентства.

Роботизированный сотрудник ЗАГСа новейшего поколения Алекс очень похож на человека. Он обладает искусственными кожей, глазами и волосами, имеет активную мимику и умеет выражать более 600 эмоций. Мероприятие призвано показать, как браки могут заключаться в ближайшем будущем.

Geek Picnic проводится с 2011 года, ежегодно фестиваль объединяет ученых и изобретателей со всего мира, крупнейшие высшие учебные заведения, технопарки и стартапы. Посещаемость фестиваля составляет более 100 тыс. человек в год. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой фестиваль прошел в онлайн-формате на платформе PINE, что дало возможность апробировать новейшие образовательные и демонстрационные методики, в том числе виртуальные экскурсии с эффектом присутствия, пикник на Марсе, онлайн-консультации с HR представителями крупнейших компаний мира.

Компанию "Промобот" основали в 2015 году в Перми. С того же года она является резидентом "Сколково". Компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они работают в 40 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.