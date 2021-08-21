"Ъ": эксперты выявили новую схему мошенничества в сети с раздачей бесплатной пиццы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мошенники в сети начали использовать новую схему с раздачей бесплатной пиццы от имени как минимум двух российских крупных банков. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию Infosecurity a Softline Company.

В сети подобная схема мошенничества начала появляться в середине июля, сейчас число доменных имен с такой схемой составляет около 10, сообщил газете руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев.

Желающим получить бесплатную пиццу мошеннические сайты предлагают ввести фамилию, имя, отчество, номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из SMS-сообщения, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал In4security.

Большинство регистраций началось после того, как в июне сотрудники Сбербанка бесплатно накормили пиццей промоутеров Альфа-банка. Если в июне мошенники регистрировали домены alfa-bank-pizza.ru или darim-pizza-alfabank.ru, то в июле и августе они уже не упоминали бренды, но добавляли компоненты -free и -besplatno. Новые регистрации могут быть связаны с акцией Тинькофф-банк и "Додо Пицца", в рамках которой разыгрывается бесплатная пицца среди болельщиков Российской футбольной премьер-лиги, рассказал "Коммерсанту" ведущий аналитик компании "СерчИнформ" Чуриков. "Успокаивает то, что время жизни фишинговых доменов сокращается и сегодня составляет от двух часов до трех дней до первой жалобы, разделегирования и блокировки", - отметил он.

В банке "Тинькофф" получали единичные жалобы от клиентов, которые наткнулись на сайты с такой "акцией". Мошенники постоянно придумывают небольшие дополнения к имеющимся схемам. В этом случае, чтобы привлечь внимание, они добавили про акцию, рассказали газете в банке.