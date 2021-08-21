Прихожане УПЦ обвинили Варфоломея в содействии захвату храмов раскольниками

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ) на митинге в центре Киева обвинили патриарха Константинопольского Варфоломея в признании раскольников из Православной церкви Украины и поддержке их при захвате храмов канонической церкви. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Вы признали раскольников, отлученных от церкви, и приняли их без покаяния, вы сослужили божественную литургию с лицами, не имеющими священного сана. Вы выдали раскольникам томос про ущербную автокефалию, которую православный народ Украины не просил вас. Вы принесли в нашу страну вражду, ненависть и насилие", - говорится в обращении к Варфоломею.

В нем отмечается, что от имени Варфоломея "боевики захватывают храмы, выгоняют из церковных зданий священнические семьи, бьют верующих и творят другие беззакония". "Украина умывается слезами и кровью от того, что принесли вы в нашу страну. Благодаря вам в нашей стране насильно захвачены 144 храма, но мы строим рядом с ними новые", - говорится в заявлении прихожан.

Миряне призвали Варфоломея к покаянию за посягательство на главенство в церкви, которое принадлежит одному богу, за стремление объединиться с католиками, за признание украинских раскольников и за гонения на верующих.

Патриарх Варфоломей прибыл в Киев накануне вечером. Он уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провести службу в Михайловском соборе. При этом патриарх Константинопольский контакты с канонической Украинской православной церковью игнорирует.

Ранее УПЦ выступила против приезда Варфоломея. В церкви заявили, что это усугубит раскол на Украине. Константинопольский патриарх, поддерживает в стране Православную церковь Украины, созданную в 2018 году из двух неканонических религиозных организаций. После создания ПЦУ на Украине с новой силой начались столкновения на религиозной почве: происходят нападения на прихожан и священнослужителей, храмы УПЦ насильно переводят под юрисдикцию ПЦУ.