В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

ОРЕНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за высокой температуры объявили в Оренбургской области до среды, 25 августа. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении погоды на территории Оренбургской области [объявили] на период с 22 августа по 25 августа. По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в западных и центральных районах Оренбургской области сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов и более", - говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальная температура воздуха будет составлять 41 градус. По данным синоптиков, в Оренбургской области температура воздуха составляет 38-40 градусов при ветре 3-8 м/с.