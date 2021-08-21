В Париже стартовал день протестов против ограничительных санитарных мер

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Две из четырех намеченных на субботу манифестаций против ограничительных санитарных мер и широкого использования санпропусков начались в Париже. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывавший на месте событий. Всего в различных частях города пройдут четыре манифестации протеста представителей как левых, так и правых сил.

Основная - организованная "желтыми жилетами" - начала многокилометровый путь от находящейся недалеко от Эйфелевой башни площади Фонтенуа, у которой расположено здание ЮНЕСКО. Штаб-квартира международной организации с утра находится в оцеплении более 200 полицейских из спецподразделений по борьбе с уличными беспорядками.

В течение нескольких часов сторонники "желтых жилетов" будут идти маршем по маршруту, проложенному в основном по левобережной части Парижа. Им предстоит добраться до здания министерства экономики и финансов, расположенного на восточной окраине города, где состоится митинг. Полиция уже заявила, что именно эта колонна вызывает у нее наибольшие опасения в связи с возможным возникновением инцидентов.

Одновременно с этим свою отдельную манифестацию проводит Флориан Филиппо, бывший вице-председатель крайне правой партии "Национальное объединение" и экс-депутат Европейского парламента. В настоящее время он возглавляет собственную, еще более праворадикальную партию "Патриоты" и выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года.

Участники этой акции собираются на площади Данфер-Рошро на юге города, откуда их колонна пройдет к центральной части города - площади Вобана. 7 августа именно манифестация сторонников Филиппо стала самой многочисленной, но одновременно и самой дисциплинированной во французской столице.

В субботу в рамках общенационального дня действий во Франции состоится более 200 митингов и шествий противников ужесточения санитарных мер. Движением протеста охвачены не только все крупные города (Париж, Лилль, Страсбург, Ницца, Тулон), но и небольшие населенные пункты, в частности Виши и Антиб. Ожидается от 170 до 220 тыс. манифестантов.