Историки установят судьбу еще двоих выживших в войну воспитанников Ейского детдома

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Поисковики в субботу передали в музей в Ейске фотографии выжившего в годы Великой Отечественной войны во время карательной операции зондеркоманды СС-10 "а" воспитанника Ейского детского дома Климентия Тена, сообщила ТАСС заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея им. В. В. Самсонова Марина Сидоренко. Семья Тена располагает сведениями еще о двоих выживших воспитанниках, историки намерены установить их судьбу разыскать возможных родственников.

Ранее ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена Цунаева сообщала, что совместно с Фондом спортсмена, героя РФ Александра Карелина и Фондом содействия развитию спортивной борьбы Краснодарского края в результате работы с рассекреченными документами по расследованию трагедии в Ейском детском доме в 1942 году, удалось установить и разыскать сына выжившего воспитанника детдома Климентия Тена Игоря, в личном архиве имелись фотографии Климентия Тена. Он выжил по причине того, что в момент событий в Ейском детском доме находился на сельхозработах в подсобном хозяйстве.

"Нам передали фотографии из архива одного из выживших воспитанников Ейского детского дома Климентия Петровича Тена, который проживал в Москве, в 2015 году он, к сожалению, скончался, но сегодня в его квартире проживают его жена, сын и дочь. В наш музей переданы две его портретные фотографии, а третья уникальная - на ней изображены еще два выживших воспитанника Ейского детского дома. Володя Дунаев, который был самым старшим воспитанником, и Нина Яковенко. Оказывается семья Тена каждый год ездила к ним, они поддерживали связь", - сообщила Сидоренко.

Она пояснила, что Дунаев и Яковенко в послевоенные годы уехали в Симферополь, от семьи Тена стало известно, что Дунаев работал фотографом, о подробностях судьбы Яковенко пока неизвестно. По словам Сидоренко, о том, что эти двое воспитанников также, как и Тен, находились на территории подсобного хозяйства во время событий в детдоме в 1942 году, было известно и ранее, но истории не располагали информацией, куда они переехали в послевоенные годы, и не имели их фотографий.

"Теперь мы будем работать со специалистами из Симферополя, Крыма для того, чтобы установить их судьбу, разыскать их возможных родственников. Известно, что они проходили свидетелями по Симферопольскому процессу, может быть ,из их показаний мы сможем получить какие-то данные", - сообщила Сидоренко, уточнив, что также будет продолжена работа с семьей Тена.

Заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея им. В. В. Самсонова добавила, что Елена Цунаева вручила музею сертификат на переиздание тиражом в одну тысячу экземпляров книги "От имени погибших" с воспоминаниями еще одного выжившего воспитанника детдома Леонида Дворникова. Ранее книга была издана тиражом в одну тысячу экземпляров, она пользуется популярностью и экземпляры почти закончились. Кроме того, Сидоренко намерена дополнить издание новыми фотографиями воспитанников, которые за последние годы найдены историками, сведения из рассекреченных документов.

В рамках памятных мероприятий в Ейске в субботу Елена Цунаева, Александр Карелин и глава Ейского района Виктор Ляхов посетили школу-интернат, где проживали и обучались погибшие при геноциде дети, возложили цветы у памятника погибшим воспитанникам детского дома на Старом кладбище в Ейске. Силами музея была организована историческая реконструкция событий в Ейском детском доме в октябре 1942 года.

Трагедия в Ейском детдоме

В 2019 году были рассекречены архивные материалы об убийстве членами зондеркоманды СС-10 "а" в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, на основании которых СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде. На данный момент никого из воспитанников детдома, которым удалось уцелеть во время событий Великой Отечественной войны в живых уже нет. Ранее стало известно, что нашлись родная племянница одного из выживших детей Георгия Аванесова Аза Аванесова и сын выжившей девочки Галины Абраменко Сергей Гетманчук.

Работы по установлению обстоятельств трагедии проводятся в рамках проекта "Без срока давности", суть которого состоит в восстановлении исторической справедливости по отношению к памяти жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, установлении правды о действиях нацистов и их пособников.

В начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Согласно рассекреченным ФСБ архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления.

Сообщалось, что в рамках расследования СК проверяет на причастность к геноциду Гельмута Оберлендера, который служил в немецких войсках переводчиком. В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и участников карательной операции были задержаны, дали признательные показания. Некоторые из них были осуждены, а Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия, после капитуляции Германии смог избежать уголовной ответственности и проживает в Канаде.