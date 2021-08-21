Король Марокко Мухаммед VI отмечает 58-летие

РАБАТ, 21 августа. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI, 23-й монарх династии Алауитов, правящей страной с 1666 года, отмечает в субботу 58-летие. Уже третий год подряд по случаю его дня рождения не проводятся официальные торжества, которые ранее организовывались в одном из его дворцов и привлекали гостей.

Если в 2019 году причиной отсутствия пышных церемоний и протокольных мероприятий стало личное решение короля, то в 2020 и 2021 году дополнительные сложности для их проведения создала пандемия коронавируса, ставшая причиной введения чрезвычайного санитарного положения и ограничительных мер.

Король получает телеграммы с пожеланиями благополучия и успеха со всего мира, в том числе от монархов Европы и Арабского Востока, руководителей международных и региональных организаций, деятелей культуры и бизнеса.

Мухаммед VI родился 21 августа 1963 года в Рабате. Он взошел на престол в июле 1999 года после кончины своего отца Хасана II, который находился на посту главы государства на протяжении 38 лет.

Многие эксперты сходятся во мнении, что монарх успешно осуществляет курс на всестороннее развитие и обеспечивает внутреннюю стабильность в Марокко в условиях, когда регион переживает трудные времена, характеризующиеся ростом экстремизма и обострением социальных проблем.

Будучи прямым потомком пророка Мухаммеда, марокканский монарх обладает не только светской, но и высшей духовной властью, а также исключительным религиозным статусом - носит титул "Предводитель правоверных".