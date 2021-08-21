"Репортеры без границ" просят Байдена защитить афганских журналистов

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой разработать специальный план по эвакуации афганских журналистов. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении организации.

Также наравне с журналистами из Афганистана следует эвакуировать и защитников прав человека, уточняют авторы документа. В нем подчеркивается, что "реализации планов эвакуации, подготовленных другими странами, в частности странами Европы, сильно препятствуют ограниченные возможности по доступу людей к самолетам". "Мы получаем многие десятки просьб о срочной эвакуации. И проблема для нас заключается не в том, чтобы получить визы для журналистов или добиться для них мест в самолетах. Проблема в том, чтобы обеспечить им доступ в эти самолеты", - подчеркнул глава "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

В этой организации считают, что "необходимо разработать специальные меры по облегчению доступа журналистов и правозащитников, фигурирующих в списках разных стран, в самолеты, а также меры по подтверждению их личности". В этих целях, в частности, должен быть создан "гуманитарный коридор и зоны, где они могут безопасно находиться".

Международная журналистская организация также потребовала от Байдена, чтобы в целях обеспечения таких мер помощи он "перенес на более поздний срок завершение пребывания войск США в Афганистане". "К намеченной дате вывода, 31 августа, невозможно завершить эвакуацию людей, находящихся под угрозой, в частности афганских журналистов", - подчеркивается в заявлении. "От дальнейшего хода событий в этой сфере будет зависеть образ США как защитника свободы печати и прав человека", - предупреждает Кристоф Делуар.