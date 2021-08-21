Открытие станции "Рижская" Калужско-Рижской линии метро Москвы отложили на четыре месяца

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии московского метрополитена планируют открыть после ремонтных и реставрационных работ в декабре, на четыре месяца позже ранее заявленного срока. Об этом сообщили в субботу в официальном приложении столичного транспорта "Московский транспорт".

"Закрытие станции продлили. Ремонтные работы на станции "Рижская" Калужско-Рижской линии продлили до 20 декабря 2021 года", - говорится в уведомлении.

Станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро в Москве закрыли 22 августа 2020 года из-за замены эскалаторов и реставрации вестибюля. Поезда проезжают ее без остановки. Ранее сообщалось, что работы выполнят за 12 месяцев.

Альтернативные маршруты

На время закрытия станции пассажиры Московских центральных диаметров могут бесплатно пересесть с одноименной станции МЦД-2 на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий. Для получения бесплатной пересадки необходимо провалидировать карту "Тройка" на входе и выходе со станций МЦД, а также совершить пересадку на метро в течение 90 минут с момента первой валидации.

Для обслуживания пассажиров на время проведения работ от станции "Рижская" до "Проспекта Мира" ходят бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они работают с 05:30 до 02:00 с интервалом 2-3 минуты.

Также пассажиры могут воспользоваться соседними станциями "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий, станцией "Алексеевская" Калужско-Рижской линии, "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии и станцией "Рижская" МЦД-2.

Кроме того, на время закрытия станции метро, пассажиры МЦД могут выбрать альтернативные маршруты с пересадкой на метро. Так, со станции "Стрешнево" можно пересесть на одноименную станцию Московского центрального кольца, с "Дмитровской" - на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, а со станции "Каланчевская" - на станции метро "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линии.

Для помощи пассажирам рядом с метро "Рижская", а также на станциях "Алексеевская" и "Проспект Мира" дежурят инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров.