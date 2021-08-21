"Спутник Лайт" для людей старше 60 лет. Главное о коронавирусе за 21 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 726 523 случая заражения, из них новых — 21 000. За сутки умерли 797 человек, за весь период — 175 282.
- Эксперты разрешили применять "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет.
- Дополнительная доза "Спутника Лайт" повысит эффект от прививок вакциной Pfizer, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он призвал российских студентов привиться от коронавируса до начала нового учебного года.
- Российские фитнес-клубы запустили программы по реабилитации после коронавирусной инфекции в 37 регионах страны.
- Ученые Центра им. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы перейти к клиническим испытаниям.
Москва
- Всего зафиксировано 1 553 163 случая заражения, из них новых — 1 852 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 211 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Школьников в Таллине начали прививать от коронавируса. Пройти вакцинацию могут ученики от 12 до 18 лет, а также их родители.
- Масштабные акции протеста против изоляции и санитарных ограничений прошли в крупнейших городах Австралии Сиднее и Мельбурне. В Сиднее арестованы 47 человек, еще 260 оштрафованы за нарушение противоэпидемического режима.
- Во Франции в шестой раз проходят субботние общенациональные протесты против широкого применения санитарных пропусков.
- Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио, которые начнутся 24 августа, суммарно выявили 101 случай заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении соревнований.
- Регулятор США 23 августа готовится полностью одобрить вакцину компании Pfizer.