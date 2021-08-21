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"Спутник Лайт" для людей старше 60 лет.
"Спутник Лайт" для людей старше 60 лет.
"Спутник Лайт" для людей старше 60 лет.
"Спутник Лайт" для людей старше 60 лет.
"Спутник Лайт" для людей старше 60 лет.
Пандемия COVID-19

"Спутник Лайт" для людей старше 60 лет. Главное о коронавирусе за 21 августа

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 726 523 случая заражения, из них новых — 21 000. За сутки умерли 797 человек, за весь период — 175 282.
  • Эксперты разрешили применять "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет.
  • Дополнительная доза "Спутника Лайт" повысит эффект от прививок вакциной Pfizer, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он призвал российских студентов привиться от коронавируса до начала нового учебного года.
  • Российские фитнес-клубы запустили программы по реабилитации после коронавирусной инфекции в 37 регионах страны.
  • Ученые Центра им. Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы перейти к клиническим испытаниям.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 553 163 случая заражения, из них новых — 1 852 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 211 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Школьников в Таллине начали прививать от коронавируса. Пройти вакцинацию могут ученики от 12 до 18 лет, а также их родители.
  • Масштабные акции протеста против изоляции и санитарных ограничений прошли в крупнейших городах Австралии Сиднее и Мельбурне. В Сиднее арестованы 47 человек, еще 260 оштрафованы за нарушение противоэпидемического режима.
  • Во Франции в шестой раз проходят субботние общенациональные протесты против широкого применения санитарных пропусков.
  • Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио, которые начнутся 24 августа, суммарно выявили 101 случай заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении соревнований.
  • Регулятор США 23 августа готовится полностью одобрить вакцину компании Pfizer.
Теги
Пандемия COVID-19
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