Свердловских спасателей привели в повышенную готовность из-за жаркой погоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели в Свердловской области переведены на усиленный режим работы из-за жары и безветренной погоды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На территории Свердловской области установилась жаркая и безветренная погода, что способствует ухудшению пожароопасной обстановки. В связи с этим силы и средства Главного управления МЧС России по Свердловской области переведены на усиленный режим работы. Дополнительно для обеспечения безопасности в строй введены 423 человека личного состава, 135 единиц техники пожарно-спасательных гарнизонов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, усилена работа надзорных служб МЧС России и органов местного самоуправления в жилом секторе и на водоемах. Проводится разъяснительная работа с населением о мерах пожарной безопасности в быту, при эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования.

21 августа в Екатеринбурге был зафиксирован исторический температурный рекорд - воздух впервые с 1935 года прогрелся до 34,7 градуса выше нуля. В субботу Екатеринбург накрыл смог из-за лесных пожаров, запах гари жители чувствуют во всех районах города. На улицы выведена поливальная техника, поскольку дороги и тротуары нагреваются и не успевают остыть.

В аккаунте в Instagram губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сообщается, что ситуация с лесными пожарами в регионе очень сложная. По его словам, огонь был зафиксирован на 286 га, ситуация осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой. Глава региона отмечал, что в субботу в Свердловской области действовало 17 природных пожаров, 12 из них были локализованы.