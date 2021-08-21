Путин посетил парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Нижнем Новгороде посетил центральный городской парк "Швейцария".

Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он осмотрел центральную площадь парка, детские и спортивные площадки, а также объекты социальной инфраструктуры.

Парк культуры и отдыха "Швейцария" расположен на берегу реки Оки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Парк является популярным местом отдыха у горожан и туристов, с его территории открывается панорамный вид на Оку и лесные просторы города.

Сад для отдыха был разбит на этом месте еще в начале XX века, тогда же его стали называть "Русской Швейцарией", потом название "Швейцария" закрепилось и в официальных документах.

По данным сайта парка, сейчас его площадь составляет 170 га. К юбилею города в 2021 году в парке выполнена реставрация объектов культурного наследия, ремонт прогулочных дорожек и площадок.