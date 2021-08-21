Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города

"Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода, поздравляю всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь, учеба, свершения, первая любовь, самые добрые семейные воспоминания связаны с этим прекрасным городом, кто относится к нему с особым уважением, восхищается его величием и красотой, волжскими далями, от которых буквально дух захватывает", - сказал он, выступая на праздничном концерте.

Путин подчеркнул, что "Нижний, как его ласково и тепло называют, хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству". По словам президента, в городе сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России. Российский лидер пояснил, что все это олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам Нижегородский кремль и мощные современные заводы, Ока и Волга, древние торговые пути и транспортные магистрали, связывающие всю Евразию.

Глава государства обратился к высказываниям живописца Ильи Репина, который, по его словам, точно подметил, что "Нижний - это город, царственно поставленный над всем Востоком России". Путин добавил, что здесь всегда жили люди колоссальней внутренней силы, во все времена нижегородцы стояли на защите отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути России. "Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале XVII века, когда под руководством Минина и Пожарского нижегородцы, действуя "купно и заедино" сделали все, чтобы положить конец смуте, восстановить суверенитет страны", - перечислил он, отметив, что нижегородцы гордятся гражданскими подвигами своих предков. Именно следованием этим примерам президент объяснил, что и в наше непростое время так много людей в Нижнем Новгороде и по всей области активно участвуют в волонтерском движении, помогают тем, кому трудно, чувствуют свою ответственность за тех, кто рядом, за свой родной край и Россию.

"Патриотизм, гражданственность и смелость - в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты", - констатировал Путин, указав на то, что именно на этой земле родились механик Кулибин, математик Лобачевский, шел "знатный торг на знаменитой ярмарке", а сормовские заводы и запуск первой мартеновской печи стали символом масштабной русской индустриализации XIX и ХХ веков. Что же касается периода Великой Отечественной войны, когда Нижний Новгород носил название Горький, то характер жителей города оставался таким же, как у их героических предков. "Жители города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу, под вражескими бомбами обеспечивали бойцов армии и флота всем необходимым, и Нижний по праву удостоен звания "Город трудовой доблести", - подчеркнул Путин. Президент также упомянул о том, что в советское время на исторических и построенных с нуля предприятиях и НИИ города создавался экономический и оборонный потенциал страны, уникальные технологии мирного атома и ядерный щит государства.

Красота города

Путин назвал красоту Нижнего Новгорода завораживающей и очаровывающей и призвал приезжать в этот город.

"Пользуясь возможностью, хотел бы посоветовать всем, кто пока откладывает поездку или откладывал поездку в Нижний, обязательно его посетить. За последние годы город преобразился и продолжает свое развитие. Он просто завораживает, очаровывает своей красотой", - сказал глава государства.

Путин выразил уверенность, что город и в будущем, сохраняя свою самобытность и уникальность, будет продолжать преображаться, гордиться технологическими и научными прорывами, спортивными и культурными достижениями, традициями благотворительности, успехами деловых и общественных проектов. "Они призваны стать движущей силой для подъема всей области, ее городов и населенных пунктов. Конечно, там еще очень много работы, но речь идет о развитии Поволжья в целом и нашей большой страны - России", - сказал президент.

Он поздравил нижегородцев со знаменательной датой, пожелал им здоровья и всего наилучшего, а также процветания Нижнему Новгороду и всей России.