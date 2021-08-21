Дипломаты из 29 стран посоревновались на дипломатических играх в Тверской области

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 21 августа. /ТАСС/. XXII Летние дипломатические игры прошли в субботу в комплексе отдыха "Завидово" в Тверской области, в спортивных соревнованиях приняли участие представители 29 иностранных посольств. Мероприятие приурочено к 100-летию Главного управления по работе с дипкорпусом (ГлавУпДК) при МИД РФ, которое традиционно выступило организатором игр.

Дипломаты состязались в восьми дисциплинах, в числе которых футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, кросс и стрельба по тарелочкам. Кроме этого, лучших определяли среди любителей рыбной ловли и бильярда. Российскую сторону представляли команды самого ГлавУпДК и его филиалов.

На торжественной церемонии открытия игр руководитель управления Вячеслав Фатин зачитал приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который отметил роль таких мероприятий в популяризации здорового образа жизни и "укреплении профессиональной солидарности дипломатов из разных уголков мира". "Рассчитываю, что и на этот раз состязания пройдут в дружеском неформальном ключе, будут способствовать поддержанию в межгосударственных отношениях доверия и взаимопонимания", - заявил глава МИД РФ. Он также поздравил ГлавУпДК с вековым юбилеем и указал на роль этого органа в обеспечении "комфортных условий пребывания в России зарубежных коллег".

Фатин обратил внимание, что иностранные дипломаты с энтузиазмом откликнулись на предложение поучаствовать в соревнованиях, несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса. "На самом деле, все уже истосковались по таким мероприятиям. В прошлом году мы не проводили из-за пандемии игры, поэтому все их, безусловно, ждали. Все наши партнеры с удовольствием откликнулись, сегодня присутствуют все, кто хотел, - сказал он. - Это символично, что мы отмечаем 100-летие [управления] на природе все вместе, с нашими иностранными партнерами, для кого мы в общем-то и создавались".

На открытии присутствовала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, по словам которой, дипломатические игры продлевают праздничную и объединяющую атмосферу недавно завершившейся Олимпиады в Токио.

"Я абсолютно убеждена, что в соответствии с новым олимпийским лозунгом "быстрее, выше, сильнее" мы еще и "вместе". Эта новая часть лозунга Международного олимпийского комитета к дипломатическим играм имеет непосредственное отношение", - поделилась она своими впечатлениями. Она добавила, что на этом мероприятии царит дружба и отсутствуют политические распри.

Победа просто не достается

Некоторые из иностранных гостей приехали просто понаблюдать за турниром. В частности, посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво, посмеиваясь, объяснил отсутствие своих соотечественников в заявках тем, что они решили изучить соперников на будущее. Дружелюбная и отчасти семейная обстановка позволяла поучаствовать в празднике спорта людям всех возрастов: на полях, площадках и кортах играли как седеющие дипломаты, так и маленькие дети. Но более мотивированные спортсмены к концу дня выдавили из турнирных сеток тех, для кого главное - участие, и за призовые места развернулась напряженная борьба.

Так, в баскетболе в итоговом матче схлестнулись две российские команды, но ни в основное, ни в дополнительное время победителя определить не удалось: соперники на последних секундах догоняли друг друга по очкам. Решить судьбу чемпионства помогла только серия штрафных бросков. Россияне праздновали победу и на футбольном поле, обыграв дипломатов из Южной Осетии со счетом 1:0. А вот в волейболе верх взяла команда посольства Киргизии. В финале турнира по бильярду свое превосходство над сотрудником посольства Белоруссии доказал индийский дипломат. А монгольский стрелок точнее всех попадал по тарелочкам.