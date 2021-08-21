Путин осмотрел Нижегородский кремль

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода.

Глава государства приехал в Нижегородский кремль. В частности, Путин посетил Михайло-Архангельский собор, в котором находится могила Кузьмы Минина. Президент подошел к ней, а после поставил в соборе свечи. Кроме того, глава государства осмотрел колокольню Спасо-Преображенского собора (ее высота составляет более 50 м), памятник князю Дмитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии Московской, памятник основателю Нижнего Новгорода князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому.

Путин также возложил цветы к Вечному огню на мемориале "Горьковчане в Великой Отечественной войне". Президенту показали и военную технику времен Великой Отечественной войны, и монумент "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла". Кроме того, глава государства ознакомился со стендами о реконструкции манежа, который также расположен в кремле.

Путина сопровождал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона в ходе осмотра отметил, что кремль "никогда не брали". Президент также ознакомился со стендами о реконструкции кремля, расположенными на Ивановском съезде, - месте первой дороги в Нижнем Новгороде и единственной до XIX века. Главе государства показали и "николаевскую брусчатку" - часть исторической каменной дороги, построенной по указу императора Николая I.

Как ранее сообщал Никитин, после завершения реконструкции кремля по всему периметру стен, это 2 046 м, можно будет пройти пешком. Никитин назвал этот туристический маршрут самым протяженным внутри стен среди всех кремлей России. Кроме того, в ходе специальных работ стены кремля на 50 лет обезопасили от возможных оползней.

Нижегородский кремль - средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Входит в число наиболее ценных архитектурных памятников РФ. Кремль является вторым по размеру после Московского, он находится в историческом центре города. Его территория - одно из самых популярных мест для посещения туристов. Путь к кремлю пролегает в том числе по главной улице города - Большой Покровской - через площадь Минина и Пожарского.