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Никитин: угрозы населенным пунктам Нижегородской области и Сарову из-за пожаров нет

Губернатор отметил, что ситуация сопоставима с 2010 годом, когда в регионе произошли крупные лесные пожары, но сейчас 99% пожаров тушат в первые сутки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Лесные пожары не угрожают населенным пунктам Нижегородской области, в том числе ЗАТО Саров, где находится ядерный центр, сообщил в субботу на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы полностью контролируем ситуацию, угрозы населенным пунктам сейчас нет. Угрозы закрытому административно-территориальному округу сейчас нет. Но ситуация была достаточно поражающая", - сказал Никитин.

Он отметил, что ситуация сопоставима с 2010 годом, когда в регионе произошли крупные лесные пожары, но сейчас 99% пожаров тушат в первые сутки.

Ранее сообщалось, что 11 домов сгорело в поселке Стеклянный в Нижегородской области. Огонь перешел на населенный пункт из мордовского заповедника. В пятницу один из двух очагов пожара, действующего с 3 августа, локализовали.

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Никитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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