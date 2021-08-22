Нижегородская область готова развернуть 2,5 тыс. ковидных коек за сутки при необходимости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области готовы развернуть за сутки при необходимости 2,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По ковиду [регион занимает] 44-е место [среди субъектов РФ] по приросту заболеваемости на 1 000 населения. Вернулись оперативно к значительному коечному фонду, но не максимальному. В самый пик второй волны [разворачивали] до 7,5 тыс. коек, сейчас - 5 тыс. коек, средний резерв - 20-29%, входим в топ-15 в стране по количеству свободных коек в резерве. В течение 24 часов можем развернуть еще 2,5 тыс. коек, ситуацию контролируем", - сказал Никитин.

Он отметил, что самым удобным для врачей и пациентов ковидным госпиталем оказался построенный в прошлом году за счет регионального бюджета инфекционный корпус на 200 коек. По словам Никитина, по итогам 2020 года показатель смертности в Нижегородской области оказался ниже, чем в среднем по ПФО и по России. "На 15-м месте по относительному приросту числа умерших от всех причин", - сказал глава региона.

Никитин сообщил, что жители области с готовностью идут вакцинироваться. "Не было у нас проблем с готовностью людей, всегда вакцина была востребована. Сейчас темпы использования вакцины гораздо больше, чем в среднем по России - 99% против 94%. Уже привито 887 тыс. человек, запас вакцины хороший, поступило 1 156 доз", - отметил губернатор.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе за весь период пандемии выявлен 151 791 случай коронавируса, 138 066 человек выздоровели, 5 596 умерли.