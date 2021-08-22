Матвиенко рассказала, что ей нравится флаг Российской Федерации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что с уважением относится к российскому триколору, который сочетает в себе разные исторические периоды.

"Мне нравится флаг моей страны. И к нему я отношусь с уважением. Политический строй менялся, символы менялись, но страна оставалась, народ оставался. Ради памяти наших предков надо сохранять уважение и к символам, которые были им дороги. Российский флаг, наша современная государственная символика сочетают в себе разные исторические периоды, как раз и демонстрируют преемственность государства", - заявила она в интервью "Парламентской газете", приуроченном ко Дню государственного флага РФ.

"Когда в чужой далекой стране видишь наш флаг, просто радуешься. Это сразу устанавливает очень мощную, сильную связь с Родиной. И особенно приятно видеть уважение к российскому флагу, которое испытывают граждане других стран", - поделилась Матвиенко.

По ее мнению, россияне сегодня относятся к триколору не только с уважением, но и с гордостью и любовью. "Я лично считаю одним из показателей "принятия", если хотите, флага его использование в художественных целях. Белый, синий, красный - само по себе удачное, красивое сочетание. Дизайнерам удобно его использовать, подчеркивая российское происхождение спортсменов, мероприятий, товаров в конце концов. И такое сочетание снова стало прочно ассоциироваться с Россией", - отметила спикер Совфеда.

Об истории флага

Она особо подчеркнула слово "снова", поскольку российский флаг появился не тридцать лет назад, а почти триста и прошел через множество испытаний. Матвиенко напомнила, что флаг был создан по инициативе Петра Великого, с его личным участием - "сохранились сделанные им собственноручные рисунки". При Александре II в качестве государственного был спонтанно учрежден государственный черно-желто-белый флаг. Александр III вернул триколор на место общенационального символа.

"В российском обществе в XIX - начале XX века шли по этому поводу ожесточенные споры. Николай II дважды собирал для решения вопроса о государственном флаге Особые совещания. В конце концов бело-сине-красный стяг утвердили в качестве государственного, но ненадолго. После революции появился красный флаг, тоже узнаваемый символ нашей страны", - указала Матвиенко.