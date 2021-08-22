В РФ в 2022 году могут начаться тесты вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи может в начале следующего года начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург.

"Это тоже делаем. Не исключено, что в начале следующего года она перейдет на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине", - сказал ученый.

После успешных испытаний можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа, считает собеседник агентства. "Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это все возможно", - добавил он.