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Пандемия COVID-19

В РФ в 2022 году могут начаться тесты вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса

Препарат будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине, отметил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи может в начале следующего года начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург.

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"Это тоже делаем. Не исключено, что в начале следующего года она перейдет на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине", - сказал ученый.

После успешных испытаний можно будет создать вакцину, которая защищала бы одновременно от коронавируса и от гриппа, считает собеседник агентства. "Если у нас получится соединить несколько различных частичек S-белков коронавируса, то тогда вместо, допустим, нескольких белков коронавируса можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа. Это все возможно", - добавил он.

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РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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