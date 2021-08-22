Журналисту RT Васюнину грозит 30 суток ареста за участие в пикете у здания ФСБ в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Журналисту RT Илье Васюнину грозит до 30 суток ареста за участие в пикете против признания телеканала "Дождь" иноагентом, который прошел у здания ФСБ в Москве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дмитрий Захватов.

"В отношении Васюнина составили протокол по ч. 8 ст. КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), по этой части статьи предусмотрено до 30 суток ареста. Васюнина оставили на ночь в ОМВД Мещанского района", - сказал Захватов. Он отметил, что остальных задержанных за пикет отпустили из полиции. В отношении них составлен протокол по ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), которая предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы.

Захватов ранее сообщал, что в ОВД "Мещанский" находятся 10 задержанных участников пикета. В частности, задержали журналистку "Дождя" Ксению Миронову, журналистку Софью Гройсман, признанную физлицом - иностранным агентом, Андрея Бабицкого. Также среди задержанных главный редактор проекта ROMB Андрей Ковалев.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.