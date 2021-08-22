Житель Якутии нашел 70-килограммовый бивень мамонта

ТАСС, 22 августа. Житель села Хатылы Чурапчинского улуса в Якутии на месте обрушения берега озера обнаружил бивень мамонта весом 70 кг. Находку он намерен передать в музей, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Чурапчинского улуса.

"В Чурапчинском улусе в селе Хатылы найден бивень мамонта. Уникальная находка Семена Дорогунова удивила многих. Он рассказал, что увидел что-то белое на месте обрушения берега озера. Из любопытства подошел посмотреть, и каково было его удивление, когда вместо куска дерева при внимательном рассмотрении он разглядел бивень мамонта", - говорится в сообщении.

Длина найденного бивня 2,5 м, вес - 70 кг.

Ранее на территории улуса жители находили останки древнего быка.

На территории Якутии сосредоточено более 70% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других остатков мамонтовой фауны. В регионе найдены и изучены наиболее редкие находки: Юкагирский мамонт, Оймяконский мамонтенок, Колымский носорог, Малоляховский мамонт, мамонт Юка. Большую известность приобрели носорожек Саша и отлично сохранившиеся особи пещерных львят из Абыйского улуса, которые стали научной сенсацией мирового уровня.