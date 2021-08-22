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На северо-западе Китая выявили случай заражения человека бубонной чумой

Врачи оценивают состояние заболевшей 55-летней женщины как критическое
© ASSOCIATED PRESS/Xue Yuge

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Власти зарегистрировали один случай заражения человека бубонной чумой в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом сообщил в воскресенье местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Как уточняется на сайте ведомства, инфицированная - это 55-летняя жительница города Шицзуйшань (север региона), занимающаяся животноводством в соседнем автономном районе Внутренняя Монголия. Врачи оценивают ее состояние как критическое.

Первые признаки недомогания у женщины появились еще 14 августа. Правительство уже задействовало экстренный механизм реагирования, чтобы не допустить распространения особо опасной инфекции.

Органы эпидемиологического контроля КНР периодически регистрируют случаи заболевания чумой в степной зоне на севере страны и в соседней Монголии. Заражение часто происходит после употребления в пищу мяса грызунов-переносчиков инфекции.

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