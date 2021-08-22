Первый крупный концерт в Нью-Йорке с начала пандемии прерван из-за ливня

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Первый полномасштабный концерт с начала пандемии концерт в Нью-Йорке, собравший несколько десятков тысяч человек, прерван из-за обрушившего на город ливня. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После двух с половиной часов после начала мероприятия под названием "Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения" в Центральном парке началась гроза с резкими порывами ветра. На больших мониторах, установленных у сцены, высветилось сообщение властей с просьбой покинуть парк и укрыться в помещении. Через несколько минут после резкого ухудшения погоды, ярко освещенная сцена опустела, на месте остались только несколько десятков человек обслуживающего персонала. Зрители вынуждены были разойтись, не дождавшись выступления Брюса Спрингстина, рок-группы The Killers и Элвиса Кастелло.

Как сообщает телеканал CNN, концерт может продолжиться, если погодные условия в скором времени улучшатся, однако пока дождь не утихает.

Такое резкое изменение погодных условий связано с надвигающимся на штат Нью-Йорк ураганом "Генри". Ранее в субботу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел в субботу режим чрезвычайной ситуации в ряде округов. На брифинге в субботу он сравнил надвигающееся стихийное бедствие с разрушительным ураганом "Сэнди", который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек, в том числе 43 - в Нью-Йорке. Суммарный ущерб от разгула стихии тогда был оценен примерно в $50 млрд. Вслед за ним режим ЧС ввел мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио. Согласно тексту его указа, с воскресенья по понедельник в мегаполисе будут закрыты уличные веранды, отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы. Владельцам зданий предписано предпринять все необходимые меры по защите от надвигающейся стихии.

В субботу Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм "Генри" усилился до урагана первой категории, на данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,5 м/с. Ураган находится на расстоянии около 748 км к югу от острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и движется на северо-запад со скоростью примерно 9,8 м/с. По предварительным данным, ураган обрушится на жителей Лонг-Айленда ранним утром в воскресенье.