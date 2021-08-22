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Пандемия COVID-19

Американского правозащитника Джексона госпитализировали после заражения коронавирусом

Джесси Джексон в январе публично прошел вакцинацию

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Джесси Джексон, являющийся религиозным деятелем и одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения, в субботу был госпитализирован в Чикаго (штат Иллинойс) вместе с супругой, они заразились коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном основанной Джексоном неправительственной организацией Rainbow/PUSH Coalition.

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Тесты 79-летнего правозащитника и его 77-летней супруги Жаклин на заражение показали положительный результат. "Врачи в настоящее время наблюдают за их состоянием, - говорится в заявлении. - Всем, кто находился рядом с ними в последние пять или шесть дней, нужно следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний".

Джексон в январе был публично вакцинирован от коронавируса.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут в Twitter пожелала правозащитнику и его жене скорейшего выздоровления.

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