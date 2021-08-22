СУЭК передаст в хабаровский музей окаменелости с отпечатками древних растений

ТАСС, 22 августа. Одна из крупнейших энергетических компаний мира СУЭК передаст в фонд Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова ископаемые окаменелости и образцы горных пород с отпечатками древних растений, обнаруженные работниками предприятия при добыче полезных ископаемых. Мероприятие состоится в рамках соглашения, заключенного сторонами в год 20-летия СУЭК, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Палеонтологическая коллекция Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова в ближайшее время пополнится новыми экспонатами. В канун Дня шахтера учреждению культуры будут впервые переданы ископаемые окаменелости и образцы горных пород с отпечатками древних растений, обнаруженные АО "Ургалуголь" при добыче полезных ископаемых. Мероприятие состоится в рамках соглашения, заключенного сторонами в год 20-летия СУЭК", - говорится в сообщении.

Сообщается, что возраст найденных при разработке разреза "Правобережный" образцов с древними отпечатками флоры и растительного детрита насчитывает 130-150 млн лет.

"В рамках соглашения угольная компания и музей также намерены в этом году организовать совместные научные исследования, провести экспедиции, подготовить издание научных и научно-популярных работ и каталогов. Кроме того, запланирована серия просветительских мероприятий о геологической и палеонтологической истории Хабаровского края", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Хабаровский музей был открыт 19 апреля 1894 года, его палеонтологическая коллекция насчитывает около 550 предметов, среди которых окаменелые череп, бивни и зубы мамонта, рог ископаемого бизона возрастом 30-40 тыс. лет. Сотрудники музея собрали коллекцию окаменевших останков динозавров, а в 2009 году музей закупил такие экспонаты, как белемниты, аммониты, зубы акулы, фрагменты окаменелого дерева, найденные на территории России и Туркмении. В коллекции также представлены кости и зубы мамонтов, окаменелые и углифицированные деревья, отпечатки листьев и хвои. С экспонатами можно ознакомиться на первом этаже нового корпуса музея.

СУЭК - одна из крупнейших энергетических компаний мира, а также ведущий поставщик тепло-, электроэнергии и угля в России.