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Уровень Амура у берегов Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 15 см

Уровень воды в реке составил 551 см, однако пока он не превышает отметку "опасное явление"

ТАСС, 22 августа. Уровень воды в Амуре у берегов Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае за сутки поднялся на 15 см и составляет 551 см при отметке "опасное явление" 650 см. Прогноз достижения отметки "опасное явление" сохраняется, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Уровень Амура у Хабаровска снизился на один сантиметр, до отметки 606 см. У Комсомольска-на-Амуре вода поднялась на 15 см, до отметки 551 см. Согласно уточненному прогнозу, с учетом прогнозируемых осадков на реке Амур у города Хабаровск к 24-27 августа ожидается дополнительный подъем уровня воды до отметки 650 см. У города [Комсомольска-на-Амуре] сохраняется прогноз достижения отметок 650-700 см до 26 августа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень "опасное явление" на Амуре у берегов Хабаровска фиксируется при достижении отметки 600 см, у берегов Комсомольска-на-Амуре - 650 см.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в 30 населенных пунктах региона остаются подтопленными 27 жилых домов, 93 приусадебных участка, 1 490 дачных участков, 410 земельных участков и 43 участка автодорог.

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РоссияХабаровский край
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