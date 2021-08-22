Психиатры осматривают экс-президента Боливии после ее попытки нанести себе вред в тюрьме

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Психиатры оценивают состояние бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес после того, как она попыталась нанести себе порезы в тюрьме. Об этом сообщило в субботу министерство внутренних дел страны.

"Проводится психиатрическая оценка. Судебно-медицинская экспертиза установит мотивы и психологические характеристики самоповреждения", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу глава МВД Карлос дель Кастильо сообщил, что Аньес попыталась нанести себе вред, у нее на руке были обнаружены небольшие порезы, но ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее адвокаты Аньес неоднократно просили выпустить ее из тюрьмы из-за проблем со здоровьем. МВД Боливии в пятницу выпустило заявление, в котором говорилось, что медобследование показало, что бывшая и.о. президента не нуждается в госпитализации.

Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.