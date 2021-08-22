Уровень Амура в районе Еврейской автономной области снизился на 24 см

ТАСС, 22 августа. Уровень воды в реке Амур в районе Еврейской автономной области за сутки стал ниже на 24 см. На всех гидропостах уровень воды продолжает быть выше критерия опасного гидрологического явления, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на утро 22 августа 2021 года на реке Амур наблюдается спад уровней воды до минус 24 см. На всех гидропостах области уровень воды выше критерия опасного гидрологического явления", - говорится в сообщении.

В 19 населенных пунктах региона подтоплено 97 жилых домов, в которых проживают 212 человек, 507 приусадебных участков и 2 163 участка садовых некоммерческих товариществ. В воде продолжают находиться 41 участок автомобильных дорог общей протяженностью 18,4 км и два автомобильных моста. В регионе подтоплено 14,7 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Ранее сообщалось, что сильные дожди на территории Еврейской автономной области могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Силы и средства регионального управления МЧС готовы к реагированию на возможные происшествия.

В Еврейской автономной области действует режим ЧС федерального уровня реагирования из-за паводков.