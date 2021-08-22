Центр им. Гамалеи сделал заготовки для обновления вакцины

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ученые Центра им. Гамалеи сделали заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины "Спутник V", но пока такой необходимости нет. Об этом заявил ТАСС директор учреждения Александр Гинцбург.

"Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (менять вакцину), то мы к этому готовы. Хотя сейчас "Спутник" вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время", - сказал он.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он также является первым препаратом на аденовирусной платформе, при разработке которого применили подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"). Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ. На данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.