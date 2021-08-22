Эксперт считает, что биологическую цивилизацию сменит цивилизация роботов

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Биологическую цивилизацию может сменить цивилизация роботов. Об этом в интервью ТАСС на VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" рассказал генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков.

"Я считаю, что биологическая цивилизация - это только промежуточное звено к цивилизации небиологической. Неизбежная ветвь развития, поскольку машины более приспособлены к окружающей среде, чем человек и вообще биологические существа. Поэтому это будет нормальное перерастание. Сначала в человеке будут замещаться компоненты, а затем он и сам станет весь искусственный. И это будет следующая ступень цивилизационного развития, если до этого биологический вид не самоуничтожится", - считает Николай Долженков.

Компания "Кронштадт" - один из ведущих российских игроков на рынке беспилотных летательных аппаратов (БЛА), она разрабатывает целую гамму изделий различного назначения. Ее беспилотные системы не только поступают на вооружение российской армии, но и вызывают пристальный интерес у зарубежных заказчиков.