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Лесные пожары в России

В Башкирии за сутки ликвидировали шесть лесных пожаров общей площадью свыше 330 га

В целом площадь лесных пожаров в регионе превышает 470 га

УФА, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные за прошедшие сутки потушили в Башкирии шесть лесных пожаров общей площадью свыше 330 га. Всего в регионе продолжают гореть 12 участков леса, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

"За истекшие сутки ликвидированы шесть очагов лесных пожаров на площади 331,3 га", - говорится в сообщении. Самое крупное возгорание было ликвидировано в Белорецком районе на площади 205 га.

В республике продолжает гореть 12 участков леса, причем семь пожаров возникло за прошедшие сутки. Самое крупное возгорание на данный момент наблюдается в Белорецком районе, пройденная огнем площадь составляет 210 га.

Общая площадь лесных пожаров в Башкирии превышает 470 га. В тушении пожаров принимают участие 283 человека и 87 единиц техники.

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РоссияЛесные пожары в РоссииБашкортостан
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