В трех северных районах Сахалина объявили высокую пожарную опасность лесов

ТАСС, 22 августа. Высокая пожарная опасность в лесах объявлена на территории трех районов на Сахалине, в связи с чем жителям рекомендовано соблюдать правила безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

"23 августа на территории Охинского, Тымовского и Смирныховского районов прогнозируется высокая пожарная опасность (4-й класс пожарной опасности). В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать простые правила безопасности", - говорится в сообщении.

В нем напоминается, что людям не следует бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, оставлять в лесу самовозгораемый материал, выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах.

Охинский, Тымовский, Смирныховский районы относится к районам Крайнего Севера.

По прогнозу Сахалинского управления Росгидромета, в понедельник в северных и центральных районах области существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами будет туман, ветер умеренный, температура ночью до плюс 16 градусов, днем до плюс 27 градусов.