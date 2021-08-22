Путин поздравил жителей Коми со 100-летием республики

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Коми со 100-летним юбилеем региона. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со 100-летием Республики Коми. Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное - трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур", - говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что регион обладает хорошим потенциалом развития, в нем "создаются условия для привлечения инвестиций, реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве".

"Убежден, что вы и впредь будете добиваться значимых результатов в интересах родной республики и всей России", - отметил президент.