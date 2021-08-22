Первые свадьбы провели ночью на станции метро "Маяковская"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Церемонии бракосочетания впервые прошли в ночное время на станции метро "Маяковская", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Проект по регистрации брака в необычных местах столицы продолжает развиваться. Минувшей ночью прошли первые торжественные церемонии бракосочетания на станции метро "Маяковская". Когда мы открыли возможность для подачи заявлений на эту площадку для регистрации брака в три красивые даты, пары с удовольствием поддержали инициативу: сразу же в течение двух недель все места были заняты", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она напомнила, что молодоженам в Москве доступно более 30 необычных площадок для выездной регистрации брака.

"Метрополитен уже давно стал важной культурной площадкой Москвы, и мы решили, что он отлично подходит для свадеб. Так мы поддержали идею Сергея Собянина регистрировать браки в необычных местах столицы. Сегодня впервые в истории церемония бракосочетания прошла в метро на станции "Маяковская". Это одна из самых красивых станций метрополитена, уверен, для многих пар в будущем она станет Дворцом бракосочетания", - отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, чьи слова также приводятся в сообщении.

Выбрать необычное место для бракосочетания пары могут на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья". Подать заявление о регистрации брака на выездной площадке можно лично в отделе ЗАГС, к которому она прикреплена, онлайн на портале mos.ru или портале госуслуг. Госпошлина составляет 350 рублей. Также пожениться ночью можно во Дворце бракосочетания №1.