Собянин рассказал о 97% довольных посетителей центров "Мои документы" в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Около 97% посетителей московских центров "Мои документы" довольны качеством их работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

"97% посетителей довольны качеством работы московских центров "Мои документы". Я думаю, это потрясающий результат и самая высокая оценка работы", - написал мэр.

Он отметил, что первый офис "Мои документы" открыли в Москве 10 лет назад. "Это была революция в сфере госуслуг. Горожане не могли поверить, что многие документы теперь можно получить в одном окне и больше не придется стоять в диких очередях, идти на поклон чиновникам", - добавил Собянин.

По его словам, на сегодняшний день офисы МФЦ работают в каждом столичном районе, а также шесть флагманских офисов "Мои документы", в которых есть все, в том числе игровые уголки, кафе и комнаты для мам с ребенком.

"Конечно, самое важное звено в работе "Моих документов" - сотрудники. Именно вы заслужили такую высокую оценку от горожан за улыбки, доброжелательность, спокойствие. Спасибо вам за искренний сервис", - подчеркнул мэр.