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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до максимума с начала августа

В Москве, Иркутске, Ростовской области и Санкт-Петербурге индикатор превысил единицу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России в воскресенье достиг 0,99. В Москве показатель подскочил до 1,08 - максимума с 2 августа, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор превысил единицу. Помимо Москвы, это Иркутская и Ростовская области (1,01) и Санкт-Петербург (1,13).

В Красноярском крае, Воронежской, Самарской и Свердловской областях коэффициент составил 0,99, в Нижегородской области - 0,95, в Подмосковье - 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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