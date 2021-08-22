В России впервые с начала июня снизилось число умерших из-за ковида за неделю

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число зарегистрированных в России смертей из-за ковида на этой неделе снизилось по сравнению с предыдущей. Это произошло впервые с начала июня, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 16 по 22 августа штаб сообщил о 5 545 умерших против 5 618 за предшествующие семь дней. До этого число смертей за неделю обновляло максимум восемь раз подряд.

Летальность новой инфекции при этом продолжила расти: с прошлого воскресенья она увеличилась с 2,58% до 2,61%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Количество выявляемых случаев заражения в стране снижается пятую неделю подряд. С 16 по 22 августа штаб зарегистрировал 146 251 новый случай - на 4,5% меньше, чем с 9 по 15 августа.

Несмотря на снижение заболеваемости, количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, по итогам недели увеличилось и достигло 551 577.

Это связано с тем, что число выздоровевших в России за последние семь дней вновь оказалось меньше количества заразившихся: с 16 по 22 августа в штабе сообщили о 135 150 вылечившихся (против 128 809 неделей ранее). При этом доля выздоровевших перешла к росту и составила 89,2%.