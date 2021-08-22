Константинопольский патриарх вместе с главой раскольнической ПЦУ провели литургию в Киеве

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей, который в пятницу вечером прибыл на Украину, провел вместе с главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием литургию в Софийском соборе в Киеве. На службу в воскресенье пришли несколько сотен прихожан ПЦУ, свидетельствует трансляция на YouTube-канале церкви.

Литургия проходила под открытым небом. Проход на территорию собора осуществлялся с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра. Проезжая часть по улице Владимирской в Киеве перекрыта.

Днем ранее прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ, в духовном единстве с РПЦ) митинговали в центре Киева против приезда Варфоломея. Они обвинили патриарха Константинопольского в признании раскольников из ПЦУ и поддержке их при захвате храмов канонической церкви. Миряне призвали Варфоломея к покаянию за посягательство на главенство в церкви, за стремление объединиться с католиками, за признание украинских раскольников и за гонения на верующих.

В УПЦ считают, что приезд Варфоломея усугубит раскол на Украине. Константинопольский патриарх поддерживает в стране Православную церковь Украины, созданную в 2018 году из двух неканонических религиозных организаций. После создания ПЦУ на Украине с новой силой начались столкновения на религиозной почве: происходят нападения на прихожан и священнослужителей, храмы УПЦ насильно переводят под юрисдикцию ПЦУ.

Патриарх Варфоломей уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой ПЦУ провести службу в Михайловском соборе. При этом патриарх Константинопольский контакты с канонической Украинской православной церковью игнорирует.