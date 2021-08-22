В новом учебном году 29 роботов будут обучать воспитанников школ и вузов России

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Резидент "Сколково" поставит 29 роботов в школы, вузы, колледжи и образовательные центры России к началу нового учебного года, сообщил ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Учащиеся 29 школ, вузов, колледжей и образовательных центров России смогут изучать робототехнику с "Промоботом". Особенность такого подхода заключается в том, что это реальный робот, работающий сегодня уже в 42 странах мира", - сказал он. Общая сумма заключенных контрактов составила 73 млн рублей.

Школьники и студенты будут изучать программирование, электронику и мехатронику в таких учреждениях, как центр выявления и поддержки одаренных детей Архангельска, общеобразовательной школе и образовательном центре "технополис" Сургута, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, гимназии города Лабытнанги, в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, в детском технопарке "Кванториум" Ульяновской области и других. Любой удачный проект, который создадут школьники, может попасть напрямую в компанию, а затем - появиться в роботе, как например было в проектах по созданию роботов-консьержей, а также роботов-охранников для Казахстана.

Робот на 80% состоит из отечественных комплектующих, что позволит школьникам изучить электронику, сервоприводы, систему навигации, искусственный интеллект.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они "трудятся" в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.