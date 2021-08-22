Путин принял участие в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России в Парке Победы на Поклонной горе. Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага.

В день одного из главных государственных символов страны напоминаем, как он возник и что может означать

Флаг России: где на нем совершенство и как Богородица превратилась в верность

Флаг России: где на нем совершенство и как Богородица превратилась в верность В день одного из главных государственных символов страны напоминаем, как он возник и что может означать

Подъем бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы президентский оркестр сопроводил исполнением "Славься" Михаила Глинки, а затем прозвучал гимн России.

На церемонии присутствовали также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от "Единой России" на выборах в Госдуму. Здесь же, на Поклонной горе, президент проведет встречу с единороссами, на которой будут обсуждаться предложения граждан в предвыборную программу партии.

Впервые церемония подъема государственного флага на Поклонной горе с участием главы государства прошла на День России, 12 июня, в 2020 году. Тогда же Путин наградил Героев Труда.

После этого президент еще раз посещал Поклонную гору - в январе нынешнего года в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Тогда Путин приехал в Музей Победы и осмотрел экспозицию "Подвиг народа", открытую к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Государственный триколор в этом году отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге. Официально он утвержден в качестве государственного флага 1 ноября 1991 года. День флага установлен в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.