Дагестанцы старше 60 лет после вакцинации от коронавируса получат продуктовые наборы

МАХАЧКАЛА, 22 августа. /ТАСС/. Привитые от коронавируса жители Дагестана 60 лет и старше могут получить продуктовые наборы в пунктах вакцинации. Акция продлится до 20 сентября, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Дагестана.

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"Меры социальной поддержки ввели в Дагестане для людей 60 лет и старше, принявших решение защитить свое здоровье и прошедших вакцинацию от COVID-19. По поручению главы региона Сергея Меликова пожилым людям в пунктах вакцинации раздают продуктовые наборы", - сказали в региональном Минздраве.

При этом уточнили, что наборы первыми получат жители Махачкалы. "Поддержка лиц старше 60 лет продуктовыми наборами сегодня реализовали при участии Минспорта Дагестана, администрации Махачкалы, благотворительных фондов "Чистое сердце" и "Инсан". Обращаясь сегодня к населению, хочется сказать, чтобы они воспользовались возможностью вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Берегите себя и своих близких", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.

Как напомнили в Минздраве, лица 60 лет и старше входят в главную группу риска осложненного течения коронавируса и высокой смертности от последствий.